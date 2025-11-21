अलवर जिले के 1 लाख 42 हजार 74 किसानों पर 627 करोड़ रुपए का कर्जा, राहत पैकेज की मांग

इस बार प्याज के दामों में गिरावट ने किसानों की कमर सबसे ज्यादा तोड़ी है। खेतों से उपज बढ़ी, लेकिन मंडी में कीमतें इतनी कम रहीं कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया। किसानों को नुकसान की भरपाई करने के लिए फिर से समितियों और बैंकों का सहारा लेना पड़ा, जिससे कर्जा और बढ़ गया। सरकारी बैंकों ने जिले के 142074 किसान को यह कर्जा दिया हुआ है।