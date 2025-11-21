Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

बिजनेस

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर जिले के 1 लाख 42 हजार 74 किसानों पर 627 करोड़ रुपए का कर्जा, राहत पैकेज की मांग

अलवर जिले के किसानों की आर्थिक हालत लगातार बदतर होती जा रही है। मौसम की अनिश्चितता, फसल की पैदावार लागत में बढ़ोतरी और मंडियों में उपज के गिरते भाव किसानों को कर्ज के दलदल में धकेल रहे हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 21, 2025

representative picture

अलवर जिले के किसानों की आर्थिक हालत लगातार बदतर होती जा रही है। मौसम की अनिश्चितता, फसल की पैदावार लागत में बढ़ोतरी और मंडियों में उपज के गिरते भाव किसानों को कर्ज के दलदल में धकेल रहे हैं। इस स्थिति से निकलना किसानों के लिए कठिन होता जा रहा है। जिले में कृषि कर्ज का कुल आंकड़ा अब 627 करोड़ रुपए पहुंच चुका है।

इस बार प्याज के दामों में गिरावट ने किसानों की कमर सबसे ज्यादा तोड़ी है। खेतों से उपज बढ़ी, लेकिन मंडी में कीमतें इतनी कम रहीं कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया। किसानों को नुकसान की भरपाई करने के लिए फिर से समितियों और बैंकों का सहारा लेना पड़ा, जिससे कर्जा और बढ़ गया। सरकारी बैंकों ने जिले के 142074 किसान को यह कर्जा दिया हुआ है।

विशेष राहत पैकेज की मांग

किसानों ने सरकार से मांग की है कि किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। साथ ही फसलों का लागत आधारित उचित समर्थन मूल्य तय कर बाजार में स्थिरता लाई जाए, ताकि किसान खेती से बाहर जाने के लिए मजबूर न हों।


उधार चुकाने के लिए लेना पड़ रहा नया कर्जा

फसल खराब होने पर राहत नहीं मिलती और बाजार में दाम गिरने पर पूरी मार किसानों पर ही झेलनी पड़ रही है। ऐसे में हर सीजन के बाद कर्ज बढ़ जाता है और उधार चुकाने के लिए फिर नए कर्ज लेने पड़ते हैं। कई किसान पिछले वर्षों के बकाया तक नहीं चुका पाए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर जिले के 1 लाख 42 हजार 74 किसानों पर 627 करोड़ रुपए का कर्जा, राहत पैकेज की मांग

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

VIDEO: बिजली की समस्या को लेकर किसानों का धरना, मौके पर पहुंचे विधायक 

अलवर

भवानी तोप सर्किल पर सहायक वनपाल को जिस कार ने मारी थी टक्कर, उसे नाबालिग चला रहा था

अलवर

जिला परिषद पुनर्गठन: खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में बनेगी नई जिला परिषद

अलवर

अलवर में UIT की बड़ी कार्रवाई, करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

अलवर

मतदाताओं की सुविधा के लिए एसआईआर विशेष कैंप का आयोजन 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.