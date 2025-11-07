Patrika LogoSwitch to English

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण: इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम 

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 07, 2025

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद पुलिस जवानों ने बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली।


तिरंगा यात्रा को जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में तिरंगा लहराते पुलिस जवानों और युवाओं ने देशभक्ति के नारों से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।

कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने वीरांगनाओं का सम्मान कर उन्हें नमन किया। स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा वंदन, विद्यालयी छात्र-छात्राओं की देशभक्ति से ओतप्रोत बैंड प्रस्तुति, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स की देशभक्ति प्रस्तुतियाँ आकर्षण का केंद्र रही।


इसके साथ ही जिले के सभी विद्यालयों में आज राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन, निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम की भावना को और अधिक प्रबल करना और वंदे मातरम् के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना रहा।

Published on:

07 Nov 2025 11:42 am

अलवर / वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण: इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम 

