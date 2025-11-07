वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण: इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम 

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद पुलिस जवानों ने बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली।