सरस डेयरी अलवर में निदेशक चुनाव के लिए 19 लोगों ने भरा नामांकन

नामांकन के दौरान जमा लोग और सुरक्षा कर्मी (फोटो - पत्रिका)
जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) में 12 निदेशक पदों के लिए बुधवार को 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव में कुल 200 मतदाता 12 निदेशकों का चयन करेंगे।
नामांकन प्रक्रिया बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई। वैध नामांकन पत्रों की सूची आज ही जारी की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अगले दिन 8 अक्टूबर को नवनिर्वाचित निदेशकों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। चुनाव को लेकर डेयरी संघ और दुग्ध उत्पादकों में उत्साह का माहौल है।
