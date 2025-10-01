सरस डेयरी अलवर में निदेशक चुनाव के लिए 19 लोगों ने भरा नामांकन

नामांकन प्रक्रिया बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई। वैध नामांकन पत्रों की सूची आज ही जारी की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे।