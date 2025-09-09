अलवर में फर्जीवाड़े से बनी 2 LDC बर्खास्त, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप

राजस्थान में लिपिक भर्ती-2013 में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को हुई अलवर जिला परिषद् की जिला स्थापना समिति की बैठक में दो फर्जी लिपिकों को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही भर्ती व्यवस्था को कलंकित करने वाले जिला परिषद के एक कार्मिक को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इस भर्ती व्यवस्था में शामिल दो अधिकारियों की ओर से आए जवाब सरकार को भेजे जाएंगे। उन पर कार्रवाई सरकार के स्तर पर होगी। भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का खुलासा सबसे पहले राजस्थान पत्रिका ने किया था।