Rajasthan: अब CHC और उप-जिला अस्पतालों में बनेंगे दिव्यांग प्रमाण पत्र, जानें क्या है नया बदलाव?

झुंझुनूं जिले के जिला अस्पताल नवलगढ़, उप जिला अस्पताल खेतड़ी, चिड़ावा, मलसीसर और सीएचसी उदयपुरवाटी सहित कई अस्पतालों में विशेषज्ञ मौजूद हैं। इससे अब आमजन को नजदीकी स्तर पर ही सभी प्रकार के दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेंगे। पहले जिलेभर के दिव्यांग प्रमाण पत्र केवल बीडीके अस्पताल झुंझुनूं से ही बनते थे, जिससे ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को बार-बार आना पड़ता था। अब यह सुविधा नवलगढ़, खेतड़ी और अन्य अस्पतालों में उपलब्ध होने से लोगों को राहत मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीएचसी, उप जिला और जिला अस्पतालों के प्रभारियों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैपिंग करेगा, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो सके।