Rajasthan: अब CHC और उप-जिला अस्पतालों में बनेंगे दिव्यांग प्रमाण पत्र, जानें क्या है नया बदलाव?

Rajasthan News: झुंझुनूं में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब प्रमाण पत्र के लिए बीडीके अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नजदीकी सीएचसी और उप जिला अस्पतालों में भी प्रमाण पत्र बन सकेंगे। इसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
आवेदन संबंधित सीएचसी प्रभारी या उप जिला अस्पताल के पीएमओ तक पहुंचेगा। इसके बाद प्रभारी ऑनलाइन विशेषज्ञ चिकित्सक को आवंटित करेंगे। जांच और परीक्षण के बाद रिपोर्ट सीएमएचओ को भेजी जाएगी, जहां से वैधता जांच के उपरांत अंतिम प्रमाण पत्र जारी होगा।
लोकोमोटर दिव्यांगता : अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर विशेषज्ञ
नेत्र दिव्यांगता: नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑप्टोमेट्रिस्ट या अन्य विशेषज्ञ
श्रवण दिव्यांगता: ईएनटी विशेषज्ञ, ऑडियोलॉजिस्ट या ऑडियोमेट्रिक सहायक
इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी: मनोरोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक आदि
झुंझुनूं जिले के जिला अस्पताल नवलगढ़, उप जिला अस्पताल खेतड़ी, चिड़ावा, मलसीसर और सीएचसी उदयपुरवाटी सहित कई अस्पतालों में विशेषज्ञ मौजूद हैं। इससे अब आमजन को नजदीकी स्तर पर ही सभी प्रकार के दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेंगे। पहले जिलेभर के दिव्यांग प्रमाण पत्र केवल बीडीके अस्पताल झुंझुनूं से ही बनते थे, जिससे ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को बार-बार आना पड़ता था। अब यह सुविधा नवलगढ़, खेतड़ी और अन्य अस्पतालों में उपलब्ध होने से लोगों को राहत मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीएचसी, उप जिला और जिला अस्पतालों के प्रभारियों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैपिंग करेगा, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो सके।
-ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता
-नजदीकी सीएचसी/उप जिला अस्पताल में आवेदन स्वीकार
-विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने पर मरीज को रैफर/ट्रांसफर करने की सुविधा
-बोर्ड गठन कर ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रमाण पत्र जारी