25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुरा में 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान शहजाद सिंह पुत्र समुदंर सिंह निवासी मानपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फांसी लगाने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक ने घर में ही फंदा लगाया था। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की गहन जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग