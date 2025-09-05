अलवर में शिक्षक दिवस पर 3 शिक्षक सम्मानित, दो को मिला राज्य स्तरीय सम्मान

शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अलवर जिले के पांच शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम नॉलेज सिटी, छठी मील पर आयोजित हुआ, जहां तीन शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं, दो शिक्षकों को जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में सम्मान प्राप्त हुआ। जिला स्तरीय इस आयोजन में वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षकों के योगदान को सराहते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी भविष्य में समाज और देश को आगे बढ़ाते हैं।
मोनिका राजपूत, राउप्रावि जमालपुर (लक्ष्मणगढ़)
मोनिका जैफ, राउमावि बबेली (रैणी)
बृजमोहन शर्मा, राउमावि बसई जोगियान (थानागाजी)
मदनलाल यादव, थानागाजी ब्लॉक
छगनलाल शर्मा, रैणी ब्लॉक
शिक्षक सम्मान समारोह में वक्ताओं ने शिक्षकों की भूमिका को समाज निर्माण और नई पीढ़ी के भविष्य संवारने में सबसे अहम बताया। सम्मानित शिक्षकों ने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।