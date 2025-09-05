अलवर में शिक्षक दिवस पर 3 शिक्षक सम्मानित, दो को मिला राज्य स्तरीय सम्मान

शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अलवर जिले के पांच शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम नॉलेज सिटी, छठी मील पर आयोजित हुआ, जहां तीन शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं, दो शिक्षकों को जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में सम्मान प्राप्त हुआ। जिला स्तरीय इस आयोजन में वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षकों के योगदान को सराहते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी भविष्य में समाज और देश को आगे बढ़ाते हैं।