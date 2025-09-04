राजस्थान: पहाड़ से खिसके पत्थर, मलबे में दबने से 3 युवकों की मौत, पेड़ के नीचे बैठ कर रहे थे बातचीत

पुलिस के अनुसार मृतकों के चाचा फतेह मोहम्मद ने नौगांवा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उनके भतीजे शाकिर और शकील पुत्र इलियास सहित गांव का जाहिद पुत्र रमजान एवं रिश्तेदार जुबेर पुत्र पहलू बकरियों चराने के लिए पहाड़ पर गए थे। वहां पेड़ की छाया में बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक पहाड़ का पत्थर खिसक गया और उसके मलबे में चारों दब गए।