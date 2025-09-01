हादसा: क्रिकेट खेलने गए दो किशोर डूबे, गड्ढे में भरे पानी से गेंद निकालने के दौरान संतुलन बिगड़ा

इसी दौरान संतुलन बिगड़ने पर फिसलकर पानी में जा गिरे। वहां साथ में खेल रहे बच्चों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें बाहर निकालकर किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बच्चों के शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। पोस्टमार्टम कार्रवाई मंगलवार को होगी।