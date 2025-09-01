हादसा: क्रिकेट खेलने गए दो किशोर डूबे, गड्ढे में भरे पानी से गेंद निकालने के दौरान संतुलन बिगड़ा

अरांई (अजमेर)। समीपवर्ती ग्राम दादिया में सोमवार को क्रिकेट खेलने गए 2 किशोर पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि गेंद पानी मे चले जाने पर बच्चे गेंद बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे।
इसी दौरान संतुलन बिगड़ने पर फिसलकर पानी में जा गिरे। वहां साथ में खेल रहे बच्चों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें बाहर निकालकर किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बच्चों के शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। पोस्टमार्टम कार्रवाई मंगलवार को होगी।
थानाधिकारी भोपाल सिंह ने बताया कि दादिया निवासी शाहिद (16) पुत्र रिज़वान तथा अहसान (15) पुत्र मुज़फ्फर अपने साथियों के साथ छोटा लाम्बा रोड स्थित चारागाह में क्रिकेट खेलने गए थे। सोमवार शाम करीब 6 बजे क्रिकेट खेलते हुए उनकी गेंद वहीं पास में बने पानी से भरे गड्ढे में चली गई।
गेंद निकालने के प्रयास में संतुलन बिगड़ने से दोनों किशोर पानी में जा गिरे। उनके साथ खेल रहे बच्चों की चीख पुकार सुनकर गांव से कुछ लोग मौके पर पहुंचे और पानी में डूबे बालकों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर अरांई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।