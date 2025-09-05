कालाघाटा में पहाड़ से खिसके पत्थर के साथ मलबे में दबने से 3 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

नौगांवा. थाना क्षेत्र के गांव कालाघाटा में गुरुवार को पहाड़ से खिसके पत्थर के साथ मलबे में दबने से 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक युवक गम्भीर घायल हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है।थाना अधिकारी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि कालाघाटा में पहाड़ का मलबा ढहने से 4 लोग दबने की सूचना मिली। इस पर उपखण्ड अधिकारी अनिल मीणा, तहसीलदार मांगीलाल मीणा सहित सीओ सुनील शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से मलबे में दबे लोगों को निकलवा कर नौगांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाया। जहां तीन को मृतक घोषित कर दिया।
मृतकों के चाचा ने कराई रिपोर्ट दर्जपुलिस के अनुसार मृतकों के चाचा फतेह मोहम्मद ने नौगांवा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उनके भतीजे शाकिर और शकील पुत्र इलियास सहित गांव का जाहिद पुत्र रमजान एवं रिश्तेदार जुबेर पुत्र पहलू बकरियों चराने के लिए पहाड़ पर गए थे। वहां पेड़ की छाया में बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक पहाड़ का पत्थर खिसक गया और उसके मलबे में चारों दब गए। जिससे शाकिर पुत्र इलियास, शकील पुत्र इलियास निवासी कालाघाटा नौगांवा तथा जुबेर पुत्र पहलू निवासी झिमरावट हरियाणा की मौके पर मौत हो गई, वहीं जाहिद पुत्र रमजान गम्भीर घायल हो गया। मृतकों का नौगांवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिए। घायल युवक को अलवर के निजी चिकित्सालय मेें भर्ती कराया है। घटना की सूचना पर नौगांवा सीएचसी पर ग्रामीणों की भारी भीड हो गई। रामगढ़ प्रधान नसरू खां एवं रघुनाथगढ़ सरपंच प्रतिनिधि पप्पू खां परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे।
गांव में महौल गमगीनउक्त घटना के बाद मृतकों के गांव में गमगीन माहौल हो गया। मृतकों में साकिर और शकील दो सगे भाई थे। वे कुल 4 भाई है, जिसमें साकिर दूसरे और शकील सबसे छोटा था। दो भाइयों और एक गांव के रिश्तेदार की मौत के बाद घरों में मातम छा गया और चूल्हे नहीं जले। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। मृतकों की पत्नियों सहित मां और पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। मृतक साकिर के 4 पुत्रियां और एक पुत्र है। शकील और जुबेर के भी 3-3 संतान हैं।