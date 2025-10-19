अलवर में 400 करोड़ की खरीदारी, 5 हजार वाहन बिके 

जिले में करीब 5 हजार वाहन बिके, जिनमें दोपहिया, चारपहिया और अन्य वाहन शामिल हैं। इनकी कुल बिक्री करीब 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। महंगे दामों के बावजूद ज्वेलरी व्यवसाय को भी धनतेरस पर संजीवनी मिली। सोना-चांदी के सिक्के, ज्वेलरी और अन्य कीमती वस्तुओं की कुल बिक्री 100 करोड़ रुपए से अधिक रही। केवल शहर में ही ज्वेलरी की बिक्री 50 करोड़ रुपए पार कर गई।