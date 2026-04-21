Murder After Love Marriage: 6 साल का बेटा हुआ अनाथ, मां की हत्या करके पिता ने किया सुसाइड, अलवर में 8 साल पहले हुआ था प्रेम विवाह

सोनम की बहन ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में बताया कि बहन और दीपक का विवाह लगभग 8 साल पहले हुआ था और दोनों करीब 7 साल से गुरुग्राम के अंबेडकर नगर में रह रहे थे। शादी के थोड़े ही समय बाद से दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। सोनम के पिता रामप्रसाद ने बताया कि एक महीने पहले जब दीपक अलवर आया था, तब भी रसोई में खाना बनाते समय उसने सोनम का गला दबाकर पीटा था। दीपक के परिजनों का कहना है कि उसके पिता की फरवरी में मृत्यु हो गई थी।