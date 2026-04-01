अलवर में कल अलर्ट: ‘ब्लैक आउट’ और मॉक ड्रिल, हवाई हमलों से बचाव का होगा अभ्यास

किसी भी प्रकार के संभावित बाहरी या हवाई आक्रमण की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने और नागरिक सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए अलवर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने जानकारी दी कि 21 अप्रैल को अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय और उसके आसपास के निर्धारित क्षेत्रों में एक विशेष 'मॉक ड्रिल' और 'ब्लैक आउट' का अभ्यास किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सुरक्षा अभ्यास में अपना पूर्ण सहयोग दें।