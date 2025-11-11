नीट में पास कराने के नाम पर 85 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

नीट परीक्षा में पास कराने और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 85 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को अलवर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि एक परिवादी ने 8 दिसंबर, 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विवेक नाम के युवक ने अपना नाम विनोद सिंह बताकर उसके बेटे को नीट में पास कराने और एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में एडमिशन कराने का झांसा देकर
उससे 85 लाख रुपए ठग लिए। थाना प्रभारी विनोद सांवरिया ने बताया कि मामले में पुलिस ने विवेक कुमार उर्फ विनित जोशी उर्फ राहुल राज उर्फ राहुल गुप्ता (32) पुत्र विनोद कुमार उर्फ शंकर जोशी उर्फ दिलीप श्रीवास्तव निवासी पुलिस थाना महाराज गंज जिला सिवान बिहार हाल किराएदार नगवा पुलिस थाना लंका जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप और एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य और बैंक लेनदेन का विश्लेषण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में और भी लोगों से ठगी के खुलासे की संभावना है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
