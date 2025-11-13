क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर 85 लाख रुपए की ठगी 

आरोपियों ने 10 सितंबर 2025 तक राशि दोगुनी कर लौटाने का वादा किया और भरोसा दिलाने के लिए 47 करोड़ 61 लाख रुपए का एक चेक भी दिया। निर्धारित अवधि के बाद जब सचिन ने बैंक में चेक प्रस्तुत किया, तो खाते में राशि न होने की जानकारी मिली। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क कर अपने रुपए वापस मांगे तो उन्होंने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामला बढ़ने पर सचिन ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।