क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर 85 लाख रुपए की ठगी 

अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रुपए डबल करने का झांसा देकर 85 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित ने कोर्ट इस्तगासे के माध्यम से तीन जनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। मोराका, तहसील नगर निवासी सचिन पुत्र मोरध्वज गुर्जर, जो वर्तमान में गणपति विहार में रहता है, ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व उसकी पहचान गौरव यादव नामक युवक से हुई थी।
गौरव ने अपने पिता अजय यादव और मां मंजू बाई यादव से भी उसकी मुलाकात कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने सचिन को क्रिप्टो करेंसी में रुपए लगाकर दोगुना मुनाफा कमाने का लालच दिया और उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कराया। उन्होंने कहा कि वे जिन खातों में रुपए डालने को कहें, उनमें राशि जमा कर दे। इस पर पीड़ित ने अलग-अलग तिथियों में स्वयं व अपने रिश्तेदारों के खातों से कुल 85 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।
आरोपियों ने 10 सितंबर 2025 तक राशि दोगुनी कर लौटाने का वादा किया और भरोसा दिलाने के लिए 47 करोड़ 61 लाख रुपए का एक चेक भी दिया। निर्धारित अवधि के बाद जब सचिन ने बैंक में चेक प्रस्तुत किया, तो खाते में राशि न होने की जानकारी मिली। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क कर अपने रुपए वापस मांगे तो उन्होंने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामला बढ़ने पर सचिन ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
