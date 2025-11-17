पीछे 300 फीट गहरी खाई, सामने दुश्मन के टैंक… फिर भी नहीं डगमगाए कदम, जंग के चश्मदीद रिटायर्ड कैप्टन रामचंद्र यादव की दास्तां

रेवाड़ी शहर में धारूहेड़ा चुंगी के पास बने रेजांग लॉ युद्ध स्मारक के तीन तरफ इस शुद्ध में शहीद हुए 114 सैनिकों के नाम और चौथी तरफ इनकी शौर्य गाथा अंकित है। यहां के केयर-टेकर गणेश यादव बताते हैं- हर साल 18 नवंबर के दिन इस स्मारक पर शहीदों की याद में रेजांगला शौर्य दिवस समारोह होता है। शहीदों की याद में भरने वाले इस मेले में वीरांगनाओं का सम्मान किया जाता है। इस बार भी अ​खिल भारतीय यादव महासभा अहीर की ओर से सुबह 9 बजे हवन और 10 बजे से सम्मान समारोह होगा। स्मारक की देख-रेख का जिम्मा रेजांगला (रेजांग लॉ) शौर्य समिति एवं ट्रस्ट का है। समिति के महासचिव नरेश चौहान एडवोकेट बताते हैं कि हमने अपने सैनिकों की वीरता के इतिहास को आज तक संभाल कर रखा हुआ है। वे बताते हैं कि 18 नवंबर को रेजांग लॉ में हुए इस युद्ध के 63 साल पूरे हो जाएंगे।