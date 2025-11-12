लापता भाई के नाम कराई 60 लाख की बीमा पॉलिसी… पैसे पाने के लिए रची फ़िल्मी अंदाज में खौफनाक साजिश, निर्दोष की ली जान 

अंतिम संस्कार में जल्दबाजी पर ग्रामीण और रिश्तेदारों को शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पता चला कि शव सुनील का न होकर उसके जैसी कद-काठी वाले रामकेश नाम के युवक का है। वहीं, महावीर ढाबा संचालक और रामकेश के पिता राजू ने भी रामकेश का शव होने की पुष्टि की। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया, तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी।