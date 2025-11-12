Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

लापता भाई के नाम कराई 60 लाख की बीमा पॉलिसी… पैसे पाने के लिए रची फ़िल्मी अंदाज में खौफनाक साजिश, निर्दोष की ली जान 

बीमा के 60 लाख रुपये हड़पने की लालच ने एक युवक को इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने ही लापता भाई के नाम पर पॉलिसी कराकर एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 12, 2025

बीमा के 60 लाख रुपये हड़पने की लालच ने एक युवक को इतना अंधा बना दिया कि उसने अपने ही लापता भाई के नाम पर पॉलिसी कराकर एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जिसमें तीन आरोपियों ने मिलकर बीमा राशि हासिल करने के लिए सोची-समझी साजिश रची और निर्दोष युवक को मौत के घाट उतार दिया।

ऐसे रची गई साजिश

अलाहपुर निवासी सुनील कई वर्षों से लापता था। उसके भाई अनिल ने योजनाबद्ध तरीके से सुनील के नाम से कई लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली। जिसका नॉमिनी वह खुद था। बाद में उसने लापता भाई सुनील से मिलती-जुलती कद-काठी के युवक की तलाश शुरू की। उसे महावीर ढाबे पर तंदूर पर काम करने वाले युवक रामकेश पुत्र राजू की कद-काठी अपने भाई सुनील जैसी लगी।

इस पर उसने अपने ताऊ के लड़के पवन और अपने परिचित याकूब को अपने साथ शामिल किया। तीनों ने राकेश को मारकर सुनील की हत्या का रूप देकर इंश्योंरेंस का पैसा लेकर आपस में बांटने की योजना बनाई। इसके बाद आरोपियों ने रामकेश से दोस्ती बढ़ाई। फिर तीनों आरोपी कार लेकर महावीर ढाबे पर आए और रामकेश को कार में बैठाकर अपने साथ थानागाजी ले गए। वहां रामकेश को नए कपड़े और जूते दिलाए।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

इसके बाद रामकेश को शराब पिलाकर श्योदानपुर के पास ले जाकर सड़क पर लिटाकर उसके ऊपर कार चढ़ाकर कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए रामकेश का चेहरा भी कार से कुचल दिया। फिर रामकेश के शव के पास सुनील का आइकार्ड और एक डायरी में खुद के नंबर लिखकर पटककर वहां से चले गए।

पुलिस सड़क पर युवक का शव पड़े होने की सूचना पर श्योदानपुरा पहुंची, तो मौके पर शव के पास मिली डायरी में लिखे नंबर पर संपर्क किया तो आरोपियों ने उसे अपना भाई सुनील बताया। इसके बाद आरोपी शव को अंतिम संस्कार के लिए अलाहपुर ले गए। वहां अंतिम संस्कार के दौरान जल्दबाजी करने लगे।

अंतिम संस्कार की जल्दबाजी से खुला पूरा राज

अंतिम संस्कार में जल्दबाजी पर ग्रामीण और रिश्तेदारों को शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पता चला कि शव सुनील का न होकर उसके जैसी कद-काठी वाले रामकेश नाम के युवक का है। वहीं, महावीर ढाबा संचालक और रामकेश के पिता राजू ने भी रामकेश का शव होने की पुष्टि की। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया, तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी।

लालच ने छीन ली जिंदगी

यह मामला लालच, धोखाधड़ी और क्रूरता का है। जहां बीमा के पैसों के लालच में एक निर्दोष की जान ले ली और एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया।

रामकेश का पिता बोला- भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा

कोर्ट का फैसले सुनते ही मृतक रामकेश का पिता राजू भावुक होकर रोेने लगा। उसने कहा कि सात साल से मैं अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए भटक रहा था। आज कोर्ट के फैसले से मुझे सच्चा न्याय मिला है। अब मैं मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा।

न्यायालय ने सुनाई सजा

अलवर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या- एक धीरज शर्मा ने पवन पुत्र बिलोरी निवासी अलाहपुर थाना मालाखेड़ा और याकूब उर्फ अक्का पुत्र जसमाल निवासी टोडियार थाना सदर को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, मुख्य आरोपी अनिल पर भी दोषसिद्ध हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 11:54 am

Published on:

12 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / लापता भाई के नाम कराई 60 लाख की बीमा पॉलिसी… पैसे पाने के लिए रची फ़िल्मी अंदाज में खौफनाक साजिश, निर्दोष की ली जान 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी के शव को भारत लाने की मांग पर क्षेत्रवासियों का धरना शुरू

अलवर

सर्दी की दस्तक, ठाकुर जी को पहनाई शाल – गर्म केसर दूध और बाजरे की खिचड़ी का भोग

अलवर

Alwar Truck Accident: शराब के नशे में ट्रक चला रहा था ड्राइवर, पलटने के बाद लगी आग, 14 दुकानें जलकर राख

alwar truck accident
अलवर

Alwar Crime: माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार, मां के पैर का कड़ा बरामद

alwar crime
अलवर

जयपुर स्टेशन यार्ड पर कार्य के चलते ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावित 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.