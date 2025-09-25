माता रानी का 700 साल पुराना एक मंदिर ऐसा, जहां सिर्फ दो घड़ी में भक्तों मनोकामना पूरी

कहते हैं कि आकाश मार्ग से जाते समय माता रानी दो घड़ी यहां पहाड़ी पर विश्राम को रुकी तो माता रानी के तेज प्रभाव से पहाड़ की चट्टानें टूट कर गिरने लगी। इससे ग्वाले डर गए। तभी माता रानी की आकाशवाणी हुई कि डरे नहीं मैं आकाश मार्ग से जा रही थी। यहां शांत वातावरण व पहाड़ की सुंदरता देख दो घड़ी के लिए विश्राम को रुकी हूं। अब मैं यहां से जा रही हूं। यह सुनकर ग्वाले नजदीक गए तो माता रानी की सवारी देख छवि निहारते ही रह गए। माता रानी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस स्थान पर आकर जो कोई भक्त ढोक लगाएगा, उसकी मनोकामना दो घड़ी में पूरी करूंगी और माता रानी वहां से प्रस्थान कर गई। बताया जाता है कि रास्ते में माता रानी कुछ क्षण के लिए रूपुकाबास में और वहां से किशोरी में अपनी ज्योत जलवाई। ग्वालों ने माता रानी का यह सब वृतांत गांव में बताया तो भक्त पहाड़ पर आकर माता रानी की ज्योत जलाई। यहां एक कमरा बनाया, जिसमें माता रानी का दरबार सजा ज्योत जलती हैं। गुफा को पक्की करा माता रानी की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई गई।