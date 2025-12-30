अस्पताल में भर्ती महिला ने वीडियो वायरल कर कहा- मेरे साथ गैंगरेप हुआ

शनिवार को अलवर पुलिस कंट्रोल रूम से किसी महिला के विषाक्त पदार्थ का सेवन कर सामान्य अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी। इस पर अस्पताल में जांच अधिकारी भेजकर महिला के बयान दर्ज कराए गए। जिसमें महिला ने बताया कि चूहे मारने की दवा को पानी में घोलकर बोतल में रखा था, जिसे उसने गलती से पी लिया। महिला के साथ अस्पताल में उसका पति भी मौजूद था, दोनों इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया है - बनवारी लाल मीणा, थानाधिकारी, किशनगढ़बास