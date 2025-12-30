अस्पताल में भर्ती महिला ने वीडियो वायरल कर कहा- मेरे साथ गैंगरेप हुआ

representative picture (patrika)
हरियाणा के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अश्लील वीडियो बना पीड़िता को ब्लैकमेल किया। परेशान होकर पीड़िता ने चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया। उसे अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति में सुधार होने पर सोमवार को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस महिला का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सामान्य अस्पताल का बताया जा रहा है।
इस वीडियो में उक्त महिला तीन जनों पर बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा रही है। वीडियो में वह कह रही है कि वारिश नाम का व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि तुम्हारे पति का सामान मेरे पास रखा है, उसे तू फिरोजपुर झिरका आकर ले जाना। इसके बाद पीडि़ता आरोपी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। आरोपी उसे अनजान जगह पर ले गया।
जहां आरोपी वारिश का बहनोई एजाज निवासी रीगड़ और उसके मामा का लड़का मौजूद था। तीनों ने उसके साथ गलत काम किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल कर प्रताडि़त कर रहे थे। जिससे परेशान होकर गुस्से में उसने आरोपियों के घर में ही चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया।
मामले की जानकारी के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया, तो किसी व्यक्ति ने कॉल रिसीव की। उसने कहा कि महिला हरियाणा की निवासी है। मैँ उसका परिचित हूं। महिला का अपने पति से झगड़ा होने के बाद उसने गुस्से में आकर जहर का सेवन कर लिया था। पुलिस के सामने भी उसके बयान हो गए हैं। इधर, पुलिस ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया है।
शनिवार को अलवर पुलिस कंट्रोल रूम से किसी महिला के विषाक्त पदार्थ का सेवन कर सामान्य अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी। इस पर अस्पताल में जांच अधिकारी भेजकर महिला के बयान दर्ज कराए गए। जिसमें महिला ने बताया कि चूहे मारने की दवा को पानी में घोलकर बोतल में रखा था, जिसे उसने गलती से पी लिया। महिला के साथ अस्पताल में उसका पति भी मौजूद था, दोनों इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया है - बनवारी लाल मीणा, थानाधिकारी, किशनगढ़बास
सोशल मीडिया पर गैंगरेप के बाद किसी महिला के विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना मिलने पर सोमवार को जांच अधिकारी को अस्पताल भेजा था, लेकिन उससे पहले ही महिला अस्पताल से चली गई थी। जांच में हमारे थाना क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है - जयप्रकाश, थानाधिकारी, तिजारा
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग