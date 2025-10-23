Alwar News: तिजारा से कांग्रेस उम्मीदवार रहे इमरान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, मामला दर्ज

इमरान खान (फाइल - फोटो)
तिजारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे इमरान खान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में तिजारा थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इमरान खान के फेसबुक अकाउंट से देवी लक्ष्मी की फोटो के साथ विवादित तस्वीर पोस्ट की गई।
इस संबंध में जयसिंह सैनी, सह-संयोजक बजरंग दल, जिला भिवाड़ी तथा यशपाल आचार्य ने तिजारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि यह पोस्ट हिंदू धर्म की आस्था और देवी लक्ष्मी का अपमान है और इससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही, पोस्ट को हटाने की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है।
थाना अधिकारी वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह फेसबुक अकाउंट वास्तव में इमरान खान का है या नहीं।
पुलिस का कहना है कि साइबर टीम को भी इस मामले में लगाया गया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फेसबुक पेज असली है या फर्जी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पोस्ट करने वाले की पहचान हो जाती है और दोष सिद्ध होता है तो आईटी एक्ट व आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई संभव है। ऐसे संवेदनशील कंटेंट को लेकर लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है।
वहीं, कांग्रेस नेता इमरान खान ने स्पष्ट किया है कि विवादित फेसबुक अकाउंट उनका नहीं है, बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी अकाउंट बनाकर यह पोस्ट की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद इस फर्जी पेज की शिकायत भिवाड़ी थाने में की है, साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है।
