रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियारों जखीरा बरामद  

गिरफ्तार इनामी बदमाश (फोटो - पत्रिका)
बहरोड़ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश अभिषेक उर्फ बटार (21) पुत्र पप्पू राम गुर्जर निवासी मोलाहेड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से तीन देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन बरामद की है।
जानकारी के अनुसार बहरोड़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी बदमाश अभिषेक किसी वारदात की योजना बनाने के इरादे से बहरोड़ बाईपास पर देखा गया है। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि अभिषेक का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में आठ गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें लूट, धमकी, अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। कोटपूतली थाने में दर्ज एक मामले में उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
एसपी ने बताया कि जयपुर रेंज आईजी के निर्देश पर विशेष टीम बनाकर यह कार्रवाई की गई। प्रारंभिक पूछताछ में अभिषेक ने अपने संबंध रोहित गोदारा गैंग से होने की बात कबूल की है। यह गैंग हरियाणा और राजस्थान सीमा क्षेत्र में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों, उनके ठिकानों और हथियार सप्लाई नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में गैंगवार और अपराध पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी।
