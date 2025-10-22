रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियारों जखीरा बरामद  

बहरोड़ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश अभिषेक उर्फ बटार (21) पुत्र पप्पू राम गुर्जर निवासी मोलाहेड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से तीन देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन बरामद की है।