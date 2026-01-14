मकर संक्रांति पर आस्था और परंपरा की झलक, गायों को हरा चारा खिलाकर की पुण्य कमाई

आज मकर संक्रांति का पावन पर्व अलवर जिले में श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक परंपराओं के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्व को लेकर खास रौनक देखने को मिली। लोगों ने सूर्योदय के साथ पूजा-अर्चना की और दान-पुण्य कर शुभारंभ किया।
मकर संक्रांति के अवसर पर अलवर में गौ सेवा की अनूठी परंपरा भी देखने को मिली। श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरा चारा खरीदकर सड़कों, गौशालाओं और अपने घरों के पास गायों को खिलाते नजर आए। शहर के चौराहों, सब्जी मंडियों और मुख्य मार्गों पर चारे की दुकानों पर भीड़ लगी रही। लोगों का मानना है कि इस दिन गायों को हरा चारा खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है।
पर्व के चलते सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की आवाजाही रही। कई स्थानों पर तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। बच्चों और युवाओं में पतंग उड़ाने को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक संगठनों और गौशालाओं द्वारा विशेष आयोजन भी किए गए। कुल मिलाकर अलवर में मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक आस्था, सामाजिक सौहार्द और गौ सेवा के संदेश के साथ हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग