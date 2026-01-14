मकर संक्रांति पर आस्था और परंपरा की झलक, गायों को हरा चारा खिलाकर की पुण्य कमाई



पर्व के चलते सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की आवाजाही रही। कई स्थानों पर तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। बच्चों और युवाओं में पतंग उड़ाने को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक संगठनों और गौशालाओं द्वारा विशेष आयोजन भी किए गए। कुल मिलाकर अलवर में मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक आस्था, सामाजिक सौहार्द और गौ सेवा के संदेश के साथ हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है।