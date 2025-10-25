भीषण आग से दो परिवारों का आशियाना उजड़े व बाइक खाक हुई



सोडावास ञ्च पत्रिका. मुंडावर क्षेत्र के शीलगांव कलां स्थित ढाणी भिखावास में शुक्रवार देर रात अचानक लगी भीषण आग से दो गरीब परिवारों का सबकुछ जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दोनों घरों में रखा घरेलू सामान, अनाज, पशुओं का चारा और एक मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। पीडितों में राकेश पुत्र बलवान मेघवाल और भरत ङ्क्षसह पुत्र रामङ्क्षसह मेघवाल के परिवार शामिल हैं। आग लगने के समय दोनों परिवार अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तभी अचानक घर से धुआं उठता देखा गया। जब तक ग्रामीणों ने मदद के लिए दौड़ लगाई, आग ने पूरे आशियाने को अपनी चपेट में ले लिया।

आग की लपटों में सबकुछ स्वाहा: पीडि़तों ने बताया कि घर में रखा खाने का अनाज, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, बच्चों की किताबें, व महत्वपूर्ण दस्तावेज सबकुछ जल गया। राकेश के घर के पास बंधी एक पाड़ी भी आग की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आग फैलते हुए पड़ोसी भरत ङ्क्षसह की पशुओं की झोपड़ी तक पहुंच गई और उसे भी राख कर दिया।

ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग: ग्रामीणों ने बाल्टियों और पाइपों से पानी डालकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

प्रशासन से मदद की मांग : आग से हुए नुकसान की सूचना गांव के लोगों ने पटवारी और राजस्व विभाग को दी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे आशियाने का निर्माण कर सकें।