नाबालिग को घर से उठाकर ले जाकर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा 

अलवर के पोक्सो अधिनियम न्यायालय संख्या-4 की विशिष्ट न्यायाधीश हिंमाकनी गौड़ ने रेप के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि 28 जनवरी 2025 को पीड़िता के भाई ने हरसौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बहन का अपहरण हो गया है। जांच के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया, जिसने अपने बयान में बताया कि 26 जनवरी की रात करीब 11 बजे पेशाब करने घर से बाहर निकली तो आरोपी उसे जबरन उठा ले गया और सीकर जिले में स्थित अपने गांव ले जाकर पांच दिन तक दुष्कर्म किया।