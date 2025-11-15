Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

नाबालिग को घर से उठाकर ले जाकर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा 

अलवर के पोक्सो अधिनियम न्यायालय संख्या-4 की विशिष्ट न्यायाधीश हिंमाकनी गौड़ ने रेप के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 15, 2025

अलवर के पोक्सो अधिनियम न्यायालय संख्या-4 की विशिष्ट न्यायाधीश हिंमाकनी गौड़ ने रेप के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि 28 जनवरी 2025 को पीड़िता के भाई ने हरसौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बहन का अपहरण हो गया है। जांच के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया, जिसने अपने बयान में बताया कि 26 जनवरी की रात करीब 11 बजे पेशाब करने घर से बाहर निकली तो आरोपी उसे जबरन उठा ले गया और सीकर जिले में स्थित अपने गांव ले जाकर पांच दिन तक दुष्कर्म किया।

अनुसंधान अधिकारी प्रकाश सिंह ने प्रकरण की गहन जांच कर साक्ष्यों का संकलन किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के बाद अदालत ने 22 वर्षीय आरोपी मुनीमनाथ, निवासी कंवर का नांगल, थाना डाबला (सीकर) को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।


न्यायालय ने टिप्पणी की कि नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध बढ़ रहे लैंगिक अपराधों को देखते हुए आरोपियों के प्रति नरमी समाज में गलत संदेश देगी। साथ ही, पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर दिलवाने की अनुशंसा भी की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 06:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नाबालिग को घर से उठाकर ले जाकर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खैरथल में जिला बचाओ संघर्ष समिति का धरना 100वें दिन पहुंचा, भारी भीड़ उमड़ी

अलवर

Alwar News : पिता का साया उठा, मां लापता, अब क्या होगा इन तीन बेबस बच्चों का, पढ़ें ये भावुक स्टोरी

Father death mother missing these three helpless children are in a pitiable state read this emotional story Alwar
अलवर

अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के फाइनल मुकाबले आज, खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह

अलवर

Alwar Crime : बाजार गई नाबालिग को कैफे में खींचकर किया बलात्कार, आरोपी पर मामला दर्ज

Alwar Crime Minor girl cafe and raped case registered accused
अलवर

अतिक्रमण पर कार्रवाई, होप सर्कस क्षेत्र में व्यापारियों से नोकझोंक की स्थिति

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.