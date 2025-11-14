कट्टा दिखाकर नाबालिग से किया बलात्कार, मिली उम्रकैद की सजा 

विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या-4 हिमांकनी गौड़ ने नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को आजीवन कारावास और 62 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपए का प्रतिकर दिए जाने की भी अनुशंषा की है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता ने 27 सितंबर 2023 को कोटकासिम थाने में रिपोर्ट दी थी कि एक व्यक्ति देर रात दीवार फांद उसके घर में घुसा और कट्टा दिखाकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया।