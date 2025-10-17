ओबीसी या ब्राह्मण समाज से चुना जा सकता है नया कांग्रेस जिलाध्यक्ष, 22 को सौंपा जाएगा पैनल

अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कवायद अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। ऑब्जर्वर को 36 आवेदन भी मिले हैं, जिनमें से 6 नामों का पैनल 22 अक्टूबर को केसी वेणुगोपाल को सौंपा जाएगा। यह बात तय मानी जा रही है कि जिला अध्यक्ष के चयन में जातिगत समीकरण को साधा जाएगा। हालांकि ऑब्जर्वर भले ही यह दावा करें कि एआइसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कोई नाम नहीं दिया। मगर यह भी तय है कि दोनों की मंजूरी के बिना जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा।