Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

ओबीसी या ब्राह्मण समाज से चुना जा सकता है नया कांग्रेस जिलाध्यक्ष, 22 को सौंपा जाएगा पैनल

अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कवायद अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।

2 min read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 17, 2025

अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कवायद अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। ऑब्जर्वर को 36 आवेदन भी मिले हैं, जिनमें से 6 नामों का पैनल 22 अक्टूबर को केसी वेणुगोपाल को सौंपा जाएगा। यह बात तय मानी जा रही है कि जिला अध्यक्ष के चयन में जातिगत समीकरण को साधा जाएगा। हालांकि ऑब्जर्वर भले ही यह दावा करें कि एआइसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कोई नाम नहीं दिया। मगर यह भी तय है कि दोनों की मंजूरी के बिना जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा।

यूं समझें जातिगत गणित

दरअसल, एससी वर्ग के टीकाराम जूली अभी नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, ऐसे में एससी वर्ग का अध्यक्ष बनना मुश्किल है। इसी तरह एसटी से मांगेलाल और कांति मीणा विधायक हैं। वहीं, ओबीसी से भी ललित यादव और दीपचंद खैरिया विधायक हैं।

वैश्य या ब्राह्मण समाज से कोई नेता अभी जिले में किसी बड़े पद पर नहीं है। वैश्य समाज से कोई आवेदन नहीं मिला है, ऐसे में ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है।

दीनबंधु, विश्राम और श्वेता सैनी भी दौड़ में

दीनबंधु शर्मा भी मजबूत हैं। वे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। शहर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी श्वेता सैनी और डेयरी के पूर्व चेयरमैन विश्राम मीणा भी इस दौड़ में शामिल हैं।

प्रकाश गंगावत और योगेश मिश्रा में टक्कर

पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत के पुत्र प्रकाश गंगावत को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उनके पिता की छवि और पार्टी में पकड़ के चलते उनका नाम मजबूत माना जा रहा है। वहीं, वर्तमान अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी इस दौड़ में आगे हैं। हालांकि लंबे समय से वे इस पद पर हैं। साथ ही, कई नेता व कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी उन पर पार्टी प्रत्याशियों का साथ नहीं देने के आरोप लग चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / ओबीसी या ब्राह्मण समाज से चुना जा सकता है नया कांग्रेस जिलाध्यक्ष, 22 को सौंपा जाएगा पैनल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दीपावली पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर अलवर के बाजारों में दोपहिया और चोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद

अलवर

पागल कुत्ते का 6 साल के मासूम पर हमला, चेहरे और पैर पर आए 14 टांके

अलवर

अलवर नगर निगम: डिटेल एडिट कर जारी कर दिया नया जन्म प्रमाण-पत्र

अलवर

226 मोबाइल व अन्य सामान चोरी के चार आरोपी और गिरफ्तार

अलवर

मांडणों से घर-आंगन को आकर्षक बनाने में जुटी महिलाएं

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.