खड़ी स्कूल बस में आग लगने से पूरी बस जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की आशंका



गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि उस समय बस में कोई छात्र या स्टाफ मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार आग लगने पर स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाने में सफल रही। घटना का कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।