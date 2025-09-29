खड़ी स्कूल बस में आग लगने से पूरी बस जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की आशंका

सहाबाद (तिजारा) क्षेत्र में एक निजी स्कूल (कोटकासिम) की स्कूल बस में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी बस जलकर खाक हो गई। घटना शाहबाद में जसवंत यादव के फार्म पर घटी, जहां बस खड़ी हुई थी।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात कारणों से बस में आग लगी, हालांकि शॉर्ट सर्किट को संभावित वजह माना जा रहा है। बस चालक प्रदीप यादव ने बताया कि घटना के बाद कैमरे की फुटेज चेक की गई, जिसमें सिर्फ बस को जलता हुआ देखा जा सकता है।
गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि उस समय बस में कोई छात्र या स्टाफ मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार आग लगने पर स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाने में सफल रही। घटना का कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
