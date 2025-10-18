हाईवे पर केमिकल से भरी गाड़ी में धधकी आग, मची अफरा-तफरी

शाहजहांपुर/बहरोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर शनिवार शाम टोल प्लाजा पार करने के बाद दिल्ली की ओर जा रही केमिकल से भरी कैंटरा में फ्लाईओवर से उतरते समय अचानक आग धधक उठी। चालक ने हाईवे किनारे कैंटरा खड़ी कर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आग तेजी से फैल गई। यह देखकर चालक मौके से भाग गया। इससे आसपास के वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना से वहां जाम लग गया और वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंची दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने क्रेन से कैंटरा को हटवाकर रास्ता खुलवाया।