हाईवे पर केमिकल से भरी गाड़ी में धधकी आग, मची अफरा-तफरी

फोटो पत्रिका
शाहजहांपुर/बहरोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर शनिवार शाम टोल प्लाजा पार करने के बाद दिल्ली की ओर जा रही केमिकल से भरी कैंटरा में फ्लाईओवर से उतरते समय अचानक आग धधक उठी। चालक ने हाईवे किनारे कैंटरा खड़ी कर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आग तेजी से फैल गई। यह देखकर चालक मौके से भाग गया। इससे आसपास के वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना से वहां जाम लग गया और वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंची दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने क्रेन से कैंटरा को हटवाकर रास्ता खुलवाया।
मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची एएसपी शालिनीराज, डीएसपी सचिन शर्मा, नीमराणा थाना प्रभारी राजेश मीणा, स्थानीय थानाधिकारी मनोहरलाल मीणा, रूट पेट्रोलिंग प्रभारी अनिल कुमार व दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। अधिकारियों ने आग बुझने के बाद मौके पर क्रेन मंगवाकर जली हुई कैंटरा को साइड में करवाकर यातायात सुचारु किया।
हाईवे किनारे मिस्त्री मार्केट के समीप जलती केमिकल से भरी कैंटरा से बड़ा हादसा होने की आशंका को भांपते हुए वहां खड़े शाहजहांपुर कस्बा निवासी मुकेश मीणा पुत्र रमेश चंद मीणा ने बहादुरी का परिचय देते हुए कैंटरा को स्टार्ट कर घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर आगे ले जाकर सामुदायिक भवन के समीप खुले स्थान पर खड़ा कर दिया और जलते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। इससे हादसा होने से टल गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मुकेश मीणा का आभार जताया।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग