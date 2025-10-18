Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

हाईवे पर केमिकल से भरी गाड़ी में धधकी आग, मची अफरा-तफरी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर शनिवार शाम टोल प्लाजा पार करने के बाद दिल्ली की ओर जा रही केमिकल से भरी कैंटरा में फ्लाईओवर से उतरते समय अचानक आग धधक उठी।

less than 1 minute read

अलवर

image

kamlesh sharma

Oct 18, 2025

vehicle caught fire

फोटो पत्रिका

शाहजहांपुर/बहरोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर शनिवार शाम टोल प्लाजा पार करने के बाद दिल्ली की ओर जा रही केमिकल से भरी कैंटरा में फ्लाईओवर से उतरते समय अचानक आग धधक उठी। चालक ने हाईवे किनारे कैंटरा खड़ी कर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आग तेजी से फैल गई। यह देखकर चालक मौके से भाग गया। इससे आसपास के वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना से वहां जाम लग गया और वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंची दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने क्रेन से कैंटरा को हटवाकर रास्ता खुलवाया।

मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची एएसपी शालिनीराज, डीएसपी सचिन शर्मा, नीमराणा थाना प्रभारी राजेश मीणा, स्थानीय थानाधिकारी मनोहरलाल मीणा, रूट पेट्रोलिंग प्रभारी अनिल कुमार व दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। अधिकारियों ने आग बुझने के बाद मौके पर क्रेन मंगवाकर जली हुई कैंटरा को साइड में करवाकर यातायात सुचारु किया।

मुकेश मीणा ने दिया बहादुरी का परिचय

हाईवे किनारे मिस्त्री मार्केट के समीप जलती केमिकल से भरी कैंटरा से बड़ा हादसा होने की आशंका को भांपते हुए वहां खड़े शाहजहांपुर कस्बा निवासी मुकेश मीणा पुत्र रमेश चंद मीणा ने बहादुरी का परिचय देते हुए कैंटरा को स्टार्ट कर घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर आगे ले जाकर सामुदायिक भवन के समीप खुले स्थान पर खड़ा कर दिया और जलते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। इससे हादसा होने से टल गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मुकेश मीणा का आभार जताया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 07:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / हाईवे पर केमिकल से भरी गाड़ी में धधकी आग, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धनतेरस पर 221 गरीब परिवारों को मिला पक्के घर का तोहफा

अलवर

धनतेरस पर चित्रगुप्त मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 13 पत्तल चढ़ाने की परंपरा निभाई

अलवर

धनतेरस पर गाड़ियों की खरीद में दिखा उत्साह, शोरूमों पर उमड़ी भीड़

अलवर

गोसेवा गायों को खिलाते हैं हरा चारा, फ्रूट्स, पशु आहार और सब्जी

अलवर

कलक्टर की अपील- तय समय में ही करें ग्रीन आतिशबाजी

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.