अलवर में 158 करोड़ से बनेगा चिड़ियाघर, 443 जानवर और जंगल सफारी होगी खास आकर्षण, अगले साल काम शुरू 

अलवर में पर्यटकों के लिए जल्द ही एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है। चिड़ियाघर के मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह 104 हैक्टेयर क्षेत्र में बनेगा। यहां 81 प्रजातियों के 443 जानवर देखने को मिलेंगे, जिसमें लुप्तप्राय 13 प्रजातियों के 74 जानवर भी पर्यटक देख सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 158 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में सरकार 96 करोड़ रुपए देगी। इसका काम वर्ष 2026 में शुरू होगा, जो वर्ष 2029 तक तीन चरणों में पूरा होगा। यह मास्टर प्लान में शामिल किया गया है, जिसे सरकार ने बुधवार को मंजूरी दी है। पीसीसीएफ पवन कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है।