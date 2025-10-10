Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर में 158 करोड़ से बनेगा चिड़ियाघर, 443 जानवर और जंगल सफारी होगी खास आकर्षण, अगले साल काम शुरू 

अलवर में पर्यटकों के लिए जल्द ही एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है। चिड़ियाघर के मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

2 min read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 10, 2025

representative picture (patrika)

अलवर में पर्यटकों के लिए जल्द ही एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है। चिड़ियाघर के मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह 104 हैक्टेयर क्षेत्र में बनेगा। यहां 81 प्रजातियों के 443 जानवर देखने को मिलेंगे, जिसमें लुप्तप्राय 13 प्रजातियों के 74 जानवर भी पर्यटक देख सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 158 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में सरकार 96 करोड़ रुपए देगी। इसका काम वर्ष 2026 में शुरू होगा, जो वर्ष 2029 तक तीन चरणों में पूरा होगा। यह मास्टर प्लान में शामिल किया गया है, जिसे सरकार ने बुधवार को मंजूरी दी है। पीसीसीएफ पवन कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है।

इस तरह एरिया बांटा

कटीघाटी में चिड़ियाघर बनेगा, जिसमें पहाड़ी व समतल एरिया है। पहाड़ी एरिया में 50 हैक्टेयर में चिड़ियाघर बनाया जाएगा। वहीं, 54 हैक्टेयर में जंगल सफारी बनेगी। जंगल सफारी में कांच रूम भी होगा, जिससे शेर को कांच के जरिए बहुत करीब से देखा जा सकेगा। ऐसा लगेगा कि शेर पास ही खड़ा है। इस पूरे एरिया को 8 जोन में बांटा गया है। यहां जनसुविधाएं 10 तरह की होंगी। 160 अधिकारी व कर्मचारियों का स्टाफ तैनात होगा। हर साल करीब 8 लाख पर्यटक आने की उमीद है।

ये होंगे प्रमुख जानवर

एशियन पाम सिवेट बंगाली लोमड़ी बंगाली लंगूर बंगाल टाइगर चीतल सामान्य लोमड़ी भारतीय भेड़िया पूंछवाला शेर सांभर कैरकल भालू

ये पक्षी देख सकेंगे

मिस्र का गिद्ध भारतीय गिद्ध सफेद पूंछ वाला गिद्ध बगुला सारस ब्लैक हेडेड पेंटेड स्ट्रॉक इंडियन हॉग डियर बारासिंगा

इन्हें भी देख सकेंगे

कछुआ मगरमच्छ लीजार्ड सांप इंडियन रॉक पायथन कोबरा नागराज रसेल वाइपर

विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपए, लॉयन सफारी के लिए देने होंगे 600 रुपए

चिड़ियाघर में 50 रुपए का टिकट लगेगा। लॉयन सफारी का टिकट 300 रुपए का होगा। छात्र चिड़ियाघर में 20 रुपए के टिकट के साथ घूम सकेंगे। जंगल सफारी के लिए उन्हें 50 रुपए देने होंगे। विदेशी पर्यटकों को चिड़ियाघर के लिए 300 रुपए और लॉयन सफारी के लिए 600 रुपए देने होंगे। इस तरह चिड़ियाघर के जरिए 2.32 करोड़ रुपए की आय होगी। लॉयन सफारी के जरिए सालाना 4.44 करोड़ रुपए आएंगे। शाकाहारी सफारी के जरिए 3.33 करोड़ रुपए आएंगे। शाकाहारी सफारी का किराया भी लॉयन सफारी के बराबर ही होगा। इस तरह सरकार को साल में 10 करोड़ 9 लाख रुपए की आय होगी।

चिड़ियाघर व लॉयन सफारी का आनंद देशभर के पर्यटक ले सकेंगे। इस पर काम तेजी से चल रहा है। समय सीमा में कार्य पूरा करवाया जाएगा - संजय शर्मा, पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री

10 Oct 2025 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में 158 करोड़ से बनेगा चिड़ियाघर, 443 जानवर और जंगल सफारी होगी खास आकर्षण, अगले साल काम शुरू 

