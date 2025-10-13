Patrika LogoSwitch to English

नगर पालिका राजगढ़ के कर्मचारी को 12 हजार की रिश्वत लेते ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका राजगढ़, अलवर के राजस्व/भूमि शाखा प्रभारी सहायक कर्मचारी रामहेत बैरवा को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

अलवर

Rajendra Banjara

Oct 13, 2025

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका राजगढ़, अलवर के राजस्व/भूमि शाखा प्रभारी सहायक कर्मचारी रामहेत बैरवा को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई एसीबी चौकी अलवर प्रथम की टीम ने की।

शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी पत्नी के नाम से रेबारपुरा मोहल्ले, धोला खोजा की कोठी राजगढ़ में वर्ष 2020 में खरीदे गए 242 वर्गगज प्लॉट का पट्टा जारी कराने के लिए नगर पालिका में फाइल लगाई थी। इसके लिए 75,978 पट्टा राशि जमा करवाने के बाद भी पट्टा जारी नहीं किया गया।

जब परिवादी ने संबंधित बाबू रामहेत बैरवा से संपर्क किया, तो उन्होंने पट्टा जारी करने के लिए 10,000 और दूसरे प्लॉट के कनवर्जन आदेश जारी करने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगी। 10 अक्टूबर को आरोपी ने पहले ही 3,000 रुपए प्राप्त किए थे। सत्यापन के बाद आरोपी की ओर से शेष 12,000 रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।


इसके बाद आज 13 अक्टूबर को एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए उसे 12,000 की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

Published on:

13 Oct 2025 06:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नगर पालिका राजगढ़ के कर्मचारी को 12 हजार की रिश्वत लेते ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

