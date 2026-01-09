Alwar: ‘2 लाख में पूरा मामला सेट…’, नगर-निगम होमगार्ड ने कबाड़ी की दुकान वाले से मांगी रिश्वत, ACB ने लिया ये एक्शन

मामला विजय मंदिर रोड शिकारी बास अलवर निवासी जगन कुमार का है। इनकी शिकारी बास में कबाड़ी की दुकान है, जो खुले परिसर में चलती है। इसे खाली करने के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी किया। इसी नोटिस को दबाने के लिए जगन कुमार से निगम में तैनात हीराबास निवासी होमगार्ड संजय शर्मा ने 1 लाख की रिश्वत मांगी। जगन ने यह राशि ज्यादा बताते हुए किनारा कर लिया।