एसीबी का ट्रैप: अलवर कोतवाली थाने का एएसआई 1.30 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

आरोपी ASI (गोले में)
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को अलवर शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के एएसआई कन्हैयालाल और दलाल मजिलस को 1 लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार एएसआई ने एक मुकदमे में एफआर लगाने के एवज में यह राशि मांगी थी। एसीबी की टीम शाम करीब चार बजे थाने पहुंची और जैसे ही परिवादी ने दोनों को पैसे दिए, टीम ने तुरंत दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया।
जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एएसआई कन्हैयालाल ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसीबी के एएसपी महेंद्र मीणा ने किया। टीम ने रिश्वत की राशि बरामद कर ली है और दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग