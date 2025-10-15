एसीबी का ट्रैप: अलवर कोतवाली थाने का एएसआई 1.30 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को अलवर शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के एएसआई कन्हैयालाल और दलाल मजिलस को 1 लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार एएसआई ने एक मुकदमे में एफआर लगाने के एवज में यह राशि मांगी थी। एसीबी की टीम शाम करीब चार बजे थाने पहुंची और जैसे ही परिवादी ने दोनों को पैसे दिए, टीम ने तुरंत दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया।