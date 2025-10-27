खेत में रखे विस्फोटक से हुआ हादसा: गाय का जबड़ा फटा, गंभीर घायल 

अलवर के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव की तेजाजी की ढाणी में एक दर्दनाक घटना सामने आई। खेतों में रखे गए विस्फोटक गोले को खाने से एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। जंगली जानवरों से खेत की सुरक्षा के लिए आटे के गोले में विस्फोटक भरकर रखा था, जिसे गाय ने खा लिया।



इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और गाय का जबड़ा बुरी तरह फट गया।सूचना पर बंधेवाले गौरक्षक टीम मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक को बुलवाकर गाय का प्राथमिक उपचार शुरू कराया। डॉक्टरों ने बताया कि गाय का जबड़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है।