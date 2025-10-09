प्लॉट की रखवाली में सोए व्यक्ति की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

नीमराणा पुलिस ने दो अक्टूबर को ग्राम माधोसिंहपुरा की विजयनगर कॉलोनी में एक प्लॉट की रखवाली में सोए व्यक्ति की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया था। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि हत्या के आरोपी ब्रिजेश उर्फ बिरजू (20) पुत्र चौपसिंह बंजारा निवासी रोशन नगर फरीदाबाद (हरियाणा) हाल किरायेदार शीतल नगर माधोसिंहपुरा नीमराणा को गिरफ्तार किया है।



दो अक्टूबर की रात को ग्राम माधोसिंहपुरा की विजयनगर कॉलोनी में मोबाइल लूट के इरादे से हत्या की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मोबाइल लूट का प्रयास किया तो जाग गया। जिसकी आरोपी ने सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी। मृतक लालचंद पुत्र किरोड़ीमल सैन निवासी लांबी अहीर (थाना पचेरी कला, जिला झुंझुनूं), हाल निवासी अनंतराज सोसायटी नीमराणा वहां ठेकेदार राकेश पुत्र पटेल राम गुर्जर निवासी उधनवास के प्लॉट की रखवाली करने गया था। जहां अगली सुबह उसका शव चारपाई पर जली हुई अवस्था में मिला था।



पुलिस ने मौके पर एफएसएल व एमओबी टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए। प्रारंभिक रूप से मामला संदिग्ध लगने पर जांच के लिए मर्ग प्रकरण दर्ज किया गया। बाद में पुलिस जांच में साक्ष्य सामने आने पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। एसपी ने बताया कि घटना को लेकर नीमराणा एएसपी शालिनी राज व डीएसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल और आस-पास के क्षेत्रों में सूचना संकलन व सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने लूट के इरादे से लालचंद की हत्या सिर पर ईंट मारकर की और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया।



मृतक का मोबाइल फोन भी लूट लिया। आरोपी नशे का आदि है जो शोक पूरे करने के लिए लूट के इरादे से मृतक के पास गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हत्या आरोपी बृजेश उर्फ बिरजू पुत्र चौपान सिंह बंजारा निवासी रोशननगर गली नम्बर एक नवीन नगर फरीदाबाद हरियाणा हाल निवासी किरायेदार शीतल नगर माधोसिंहपुरा को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण के खुलासे में कांस्टेबल पवन कुमार व बिरेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही।