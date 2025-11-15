अतिक्रमण पर कार्रवाई, होप सर्कस क्षेत्र में व्यापारियों से नोकझोंक की स्थिति



निगम अधिकारियों ने बताया कि रेहड़ियों और दुकानदारों द्वारा सड़क पर फैलाए गए अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनती है। जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कार्रवाई के दौरान टीम ने व्यापारियों के साथ समझाइश कर कहा कि वे सड़क पर कब्जा न करें और ग्राहकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें।