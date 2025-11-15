अतिक्रमण पर कार्रवाई, होप सर्कस क्षेत्र में व्यापारियों से नोकझोंक की स्थिति

अलवर शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ की समस्या को देखते हुए शनिवार को नगर निगम ने होप सर्कस क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। निगम की टीम ने फुटपाथ और सड़क पर कब्जा जमाए दुकानों व रेहड़ियों को हटाना शुरू किया, जिस दौरान कुछ व्यापारियों के साथ नोकझोंक भी हुई।
निगम अधिकारियों ने बताया कि रेहड़ियों और दुकानदारों द्वारा सड़क पर फैलाए गए अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनती है। जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कार्रवाई के दौरान टीम ने व्यापारियों के साथ समझाइश कर कहा कि वे सड़क पर कब्जा न करें और ग्राहकों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह छोड़ें।
