प्रशासनिक अधिकारियों ने किया सफाई व्यवस्था का निरीक्षण, आमजन से लिया फीडबैक

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में सोमवार सुबह जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर आमजन से सीधा फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना।
अधिकारियों ने नागरिकों को जागरूक करते हुए अपील की कि गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके ही ऑटो टिपर में डालें, ताकि सफाई व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित हो सके। साथ ही नगर निगम की टीम को सफाई व्यवस्था में और सुधार लाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।
जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि शहर की स्वच्छता को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि आमजन के सहयोग से ही अलवर को स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाया जा सकता है।