अजमेर-जम्मूतवी, बाड़मेर-जम्मूतवी हुई कैंसिल

उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को आगाह किया है कि कठुआ-माधोपुर (पंजाब) स्टेशनों के बीच होने वाले तकनीकी कार्य के चलते आने वाले दिनों में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यात्रियों को यात्रा से पहले गाड़ियों की स्थिति अवश्य जांच लेनी चाहिए।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (प्रारंभिक स्टेशन से) 27 व 28 अगस्त को पूरी तरह रद्द रहेगी।
गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी 27 अगस्त को बाड़मेर से चलेगी लेकिन जालंधर कैंट तक ही जाएगी। यानी जालंधर कैंट से जम्मूतवी के बीच इसका संचालन नहीं होगा।
यही गाड़ी (14661 बाड़मेर-जम्मूतवी) 28 अगस्त को पूरी तरह रद्द रहेगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। फुल डिटेल्स के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है।