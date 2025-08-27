अजमेर-जम्मूतवी, बाड़मेर-जम्मूतवी हुई कैंसिल

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 12413 अजमेर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (प्रारंभिक स्टेशन से) 27 व 28 अगस्त को पूरी तरह रद्द रहेगी।

गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी 27 अगस्त को बाड़मेर से चलेगी लेकिन जालंधर कैंट तक ही जाएगी। यानी जालंधर कैंट से जम्मूतवी के बीच इसका संचालन नहीं होगा।

यही गाड़ी (14661 बाड़मेर-जम्मूतवी) 28 अगस्त को पूरी तरह रद्द रहेगी।