19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर: शिशु चिकित्सालय में बदहाली की हद, एक बेड पर 2-3 तीन मासूम; 20 बेड का वार्ड दो साल से बंद

अलवर के राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है। अस्पताल के सामान्य वार्ड में बेड की भारी कमी के चलते एक बेड पर दो से तीन शिशुओं को भर्ती करने की मजबूरी बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Apr 19, 2026

अलवर के राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है। अस्पताल के सामान्य वार्ड में बेड की भारी कमी के चलते एक बेड पर दो से तीन शिशुओं को भर्ती करने की मजबूरी बनी हुई है। उमस, गर्मी और दुर्गंध के बीच जारी इस उपचार ने मरीजों और उनके परिजनों की पीड़ा को दोगुना कर दिया है।

शिशु चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों का हाल बेहाल है। इस स्थिति के कारण न तो परिजन ठीक से खड़े हो पा रहे हैं और न ही चिकित्सा स्टाफ शिशुओं की समुचित निगरानी कर पा रहा है। उमस और दुर्गंध के बीच यह 'उपचार' किसी यातना से कम नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर कई परिजन बेड न मिलने के कारण अपने बीमार बच्चों को निजी अस्पतालों में ले जाने को मजबूर हैं, जिससे उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

32 बेड पर 50 से अधिक मरीज

अस्पताल के सामान्य वार्ड में आधिकारिक रूप से 22 बेड स्वीकृत हैं, जिनमें 20 बेड अतिरिक्त जोड़कर 42 बेड की व्यवस्था थी। हालांकि, पीडब्ल्यूडी द्वारा 20 बेड वाले जर्जर वार्ड को कंडम घोषित करने के बाद से अब मरीजों को केवल 32 बेड ही मिल पा रहे हैं। जबकि भर्ती होने वाले शिशुओं की संख्या अक्सर 50 के पार पहुंच जाती है। आलम यह है कि शाम होते-होते प्रत्येक बेड पर तीन-तीन बच्चे भर्ती नजर आते हैं।

निर्माण कार्य की कछुआ चाल

अस्पताल के 20 बेड वाले वार्ड और गैलरी को दो साल पहले बंद कर दिया गया था, जो आज भी कबाड़खाने में तब्दील है। चार महीने पहले पुराने वार्ड को तोड़कर नया निर्माण कार्य शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन संबंधित विभाग अब तक केवल पिलर ही खड़े कर पाया है। निर्माण कार्य की इस सुस्त रफ्तार ने मरीजों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।

यदि जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, तो भीषण गर्मी के दौर में मासूमों की स्थिति और भी विकट हो सकती है। प्रशासन की ओर से अब तक इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बेड की उपलब्धता नहीं होने के कारण बहुत से परिजन रोज परेशानी का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन पूरी तरह से असंवेदनशील बन हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: शिशु चिकित्सालय में बदहाली की हद, एक बेड पर 2-3 तीन मासूम; 20 बेड का वार्ड दो साल से बंद

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रॉन्ग साइड की रफ्तार बनी काल; लक्ष्मणगढ़ में तेज रफ्तार बाइक ने किसान को मारी टक्कर, मौत

अलवर

खैरथल-तिजारा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली बाइक सवार युवक की जान

अलवर

यूआइटी व निगम का सर्वे पूरा, 14 हजार भवन संचालकों को बनाना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

अलवर

Rajasthan News: दूसरी शादी की सूचना पर थाने पहुंची पहली पत्नी, जानिए इसके बाद जो हुआ

women
अलवर

अलवर में बदमाशों का खौफ: युवक पर रॉड से जानलेवा हमला; सिर फोड़ा, घटना CCTV में कैद 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.