राजस्थान: दो समाजों के बीच हुए खूनी संघर्ष में हत्या के 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, रास्ते के विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा

अलवर। विशिष्ट न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अनिता सिंदल ने करीब 15 साल पुराने हत्या के मामले में 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी अभियुक्तों को अलग-अलग अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाणा ने बताया कि 16 सितंबर, 2010 को खेरली थाने में घाट भंवर के मीणा समाज ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उनके रास्ते को सैनी समाज के लोगों ने जोत दिया था।