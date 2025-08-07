Alwar: बच्चे ने धक्का दिया तो सब्जी की कढ़ाई में गिर गई 2 साल की मासूम, बुरी तरह झुलसी

Rajasthan News: अलवर में सब्जी की कढ़ाई में गिरने व गर्म दूध के पतीले से टकराने से दो मासूम झुलस गए। जिन्हें सामान्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। मूलत: डीग जिले के निवासी कमल व उसका परिवार अलवर में स्कीम नंबर तीन में किराए के मकान में रहता है। कमल की दो साल की बेटी वंदिका घर पर खेल रही थी। अचानक एक अन्य बच्चे ने उसे धक्का दिया, तो वह सब्जी की कढ़ाई में जा गिरी। उसका हाथ और चेहरा झुलस गया।
इसी तरह खैरथल-तिजारा जिले के जाट मालहीर निवासी दिलशाद का ढाई वर्षीय पुत्र जयद गर्म दूध के पतीले से जा टकराया। उसकी पूरी कमर व पेट सहित शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया।
परिजनों ने पहले देशी इलाज कराया। स्थिति बिगड़ने पर उसे तिजारा अस्पताल लेकर गए। वहां से उसे अलवर के सामान्य अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मासूम जयद जिस गर्म दूध के पतीले से टकराया, उसे परिजनों ने गैस चूल्हे से उतार कर नीचे रखा हुआ था। सामान्य अस्पताल के बर्न वार्ड प्रभारी सुखपाल वर्मा ने बताया कि दोनों बच्चों की स्थिति सामान्य है।