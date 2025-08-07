Alwar: बच्चे ने धक्का दिया तो सब्जी की कढ़ाई में गिर गई 2 साल की मासूम, बुरी तरह झुलसी

Rajasthan News: अलवर में सब्जी की कढ़ाई में गिरने व गर्म दूध के पतीले से टकराने से दो मासूम झुलस गए। जिन्हें सामान्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। मूलत: डीग जिले के निवासी कमल व उसका परिवार अलवर में स्कीम नंबर तीन में किराए के मकान में रहता है। कमल की दो साल की बेटी वंदिका घर पर खेल रही थी। अचानक एक अन्य बच्चे ने उसे धक्का दिया, तो वह सब्जी की कढ़ाई में जा गिरी। उसका हाथ और चेहरा झुलस गया।