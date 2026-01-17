Alwar News : थाने पहुंचा युवक बोला-अच्छे से होटल में तुरंत रूम बुक कराओ… शक होने पर पुलिस ने फर्जी आईपीएस को पकड़ा

अलवर। उत्तर प्रदेश का एक युवक भिवाड़ी के पुलिस थाने में पहुंचा और बोला-मैं आईपीएस अधिकारी सौरभ तोमर हूं। मेरे लिए किसी अच्छे से होटल में तुरंत रूम बुक कराओ, रात को ठहरना है। शक होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह युवक फर्जी आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) का अधिकारी बनकर सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों पर रौब झाड़ता था। टोल टैक्स एवं अन्य सरकारी-निजी सेवाओं का गलत फायदा उठाता था। आरोपी का नाम सौरभ तोमर है। पेशे से यह सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उत्तरप्रदेश के बागपत जिले के कांडेरा रमाला गांव निवासी है। पुलिस ने इसके कब्जे से एक कार, एआईजी व एसपीजी का फर्जी परिचय पत्र (आई कार्ड) तथा एक डमी वायरलेस हैंडसेट जब्त किया है।