17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News : थाने पहुंचा युवक बोला-अच्छे से होटल में तुरंत रूम बुक कराओ… शक होने पर पुलिस ने फर्जी आईपीएस को पकड़ा

उत्तर प्रदेश का एक युवक भिवाड़ी के पुलिस थाने में पहुंचा और बोला-मैं आईपीएस अधिकारी सौरभ तोमर हूं। मेरे लिए किसी अच्छे से होटल में तुरंत रूम बुक कराओ, रात को ठहरना है। शक होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Jan 17, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

अलवर। उत्तर प्रदेश का एक युवक भिवाड़ी के पुलिस थाने में पहुंचा और बोला-मैं आईपीएस अधिकारी सौरभ तोमर हूं। मेरे लिए किसी अच्छे से होटल में तुरंत रूम बुक कराओ, रात को ठहरना है। शक होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह युवक फर्जी आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) का अधिकारी बनकर सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों पर रौब झाड़ता था। टोल टैक्स एवं अन्य सरकारी-निजी सेवाओं का गलत फायदा उठाता था। आरोपी का नाम सौरभ तोमर है। पेशे से यह सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उत्तरप्रदेश के बागपत जिले के कांडेरा रमाला गांव निवासी है। पुलिस ने इसके कब्जे से एक कार, एआईजी व एसपीजी का फर्जी परिचय पत्र (आई कार्ड) तथा एक डमी वायरलेस हैंडसेट जब्त किया है।

ऐसे खुली पोल

थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि 16 जनवरी को हेड कांस्टेबल सुनील कुमार डीओ ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान रात्रि साढ़े नौ बजे एक युवक थाने पहुंचा, जिसने कार्गो पेंट में वायरलेस हैंडसेट टांगा हुआ था। युवक ने अपना परिचय सौरभ तोमर आईपीएस राजस्थान कैडर बताया। वर्तमान में एसपीजी में डेपुटेशन पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल रैंक बताया। राजकार्य में भिवाड़ी आना बताया, रात्रि होने की वजह से विश्राम के लिए होटल में कमरा बुक कराकर रुकवाने के लिए कहा। उसने हेड कांस्टेबल से गाड़ी से सामान उतारने को कहा।

गाड़ी में सामान बिखरा हुआ था, जिसमें एक निजी कंपनी का परिचय पत्र था, जो कि सौरभ तोमर का था। उसमें को-फाउंडर और सीटीओ लिखा था और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। गाड़ी में सौरभ का आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक मिली। सभी दस्तावेज में घर का अलग-अलग पता मिला। गाड़ी में केबल, लैपटॉप और अन्य सामान बिखरा होने पर उक्त युवक के आईपीएस अधिकारी होने पर पुलिस को शक हो गया।

पूछताछ में बताया पूरा सच

शक होने पर पुलिस डीओपी राजस्थान की सिविल लिस्ट में आइपीएस अधिकारी के विवरण में जानकारी देखी। इसमें उक्त नाम का कोई अधिकारी नहीं मिला। सौरभ तोमर से पदस्थापन के संबंध में जरूरी जानकारी लेने पर वह खुद को आईपीएस की जगह सीआइएसएफ कमांडेंट बताने लगा। सख्ती से पूछने पर बताया कि वह आईपीएस अधिकारी नहीं है। टोल टैक्स बचाने एवं विभिन्न कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर रौब झाड़ने के लिए फर्जी आइपीएस बनकर घूमता था।

ये भी पढ़ें

Alwar News: विवाहिता ने की आत्महत्या, पति पर महंगा मोबाइल मांगने का आरोप, 2015 में हुआ था विवाह
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 06:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News : थाने पहुंचा युवक बोला-अच्छे से होटल में तुरंत रूम बुक कराओ… शक होने पर पुलिस ने फर्जी आईपीएस को पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Roadways: दौसा से जयपुर के लिए इस रूट पर शुरू हुई रोडवेज बस, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

rajasthan roadways
अलवर

Alwar News: विवाहिता ने की आत्महत्या, पति पर महंगा मोबाइल मांगने का आरोप, 2015 में हुआ था विवाह

अलवर

Rajasthan Crime: गर्लफ्रेंड से बात करने पर दोस्त की हत्या, पेट्रोल डाल शव जलाया, नहीं जला तो टुकड़े कर पहाड़ी पर फेंके; हत्यारे को उम्रकैद

Livari-murder-case
अलवर

अलवर में दरिंदगी: मायके आई महिला से गैंगरेप, गई थी सामान लेने…दुकान संचालक और उसके साथी ने अंदर खींच लिया

Alwar Crime
अलवर

घुमन्तु समुदाय सहायता शिविर का कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने किया निरीक्षण

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.