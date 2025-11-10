Paniala Highway : चंडीगढ़ को जोड़ने वाले पनियाला हाईवे का निर्माण कार्य सुस्त, अभी तक 40 फीसदी काम हुआ पूरा

जानकारों का कहना है कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ के रास्ते अभी आसान नहीं हैं। इस हाईवे का निर्माण पूरा होगा, तभी अलवर के वाहन की रफ्तार बढ़ेगी। कोटपूतली पहुंचने में अभी डेढ़ घंटा लगता है, लेकिन इसके बनने से 45 मिनट लगेंगे। पनियाला हाईवे का उद्देश्य दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के अलावा चंडीगढ़ के मार्ग को जोड़ना है। वर्ष 2023 में इस हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ। अलवर के 55 गांवों की जमीन भी अधिग्रहित की गई, जिसके लिए करीब 450 करोड़ रुपए मुआवजा तय हुआ।