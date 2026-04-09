अलवर: जून से दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, ₹10 से शुरू होगा किराया; देखें पूरे 9 रूट

नगर निगम और रूडसिको (RUDSICO) इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने में जुटे हैं। बसों के रख-रखाव के लिए बहाला में बस डिपो बनाया जा रहा है, जिसके लिए यूआईटी ने जमीन आवंटित की है। वर्तमान में यहाँ चार्जिंग स्टेशन का कार्य अंतिम चरण में है और इलेक्ट्रिक कंपनी अपने उपकरण स्थापित कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, मई माह तक बसें अलवर पहुंच जाएंगी, जिसके बाद ट्रायल रन किया जाएगा।