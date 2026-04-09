अलवर: जून से दौड़ेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, ₹10 से शुरू होगा किराया; देखें पूरे 9 रूट

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राजस्थान के शहर अलवर में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन की सूरत बदलने वाली है। शहर में जून से 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। इन आधुनिक और प्रदूषण रहित बसों का न्यूनतम किराया महज 10 रुपए तय किया गया है, जिससे आम जनता को सस्ती और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी।
नगर निगम और रूडसिको (RUDSICO) इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने में जुटे हैं। बसों के रख-रखाव के लिए बहाला में बस डिपो बनाया जा रहा है, जिसके लिए यूआईटी ने जमीन आवंटित की है। वर्तमान में यहाँ चार्जिंग स्टेशन का कार्य अंतिम चरण में है और इलेक्ट्रिक कंपनी अपने उपकरण स्थापित कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, मई माह तक बसें अलवर पहुंच जाएंगी, जिसके बाद ट्रायल रन किया जाएगा।
शुरुआती चरण में इन बसों को शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में चलाया जाएगा। यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए भविष्य में रूट की दूरी बढ़ाई जा सकती है। शहर में करीब 20 से अधिक स्टॉपेज चिह्नित किए गए हैं, जिनका यूआईटी की ओर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नगर निगम की ओर से की जाएगी।
नगर निगम ने शहर के हर प्रमुख हिस्से को जोड़ने के लिए 9 रूट तय किए हैं:
इस नई सेवा से न केवल शहर में जाम की स्थिति कम होगी, बल्कि ऑटो और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी।
इलेक्टि्रक बसों के संचालन की पूरी तैयारी है। जून में ये बसें शहर में दौड़ने लगेंगी। रूडसिको की ओर से चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है। किराया की शुरुआत 10 रुपए से करने की योजना है - सोहन सिंह नरूका, आयुक्त, नगर निगम
चार्जिंग स्टेशन का फाउंडेशन लगभग तैयार कर दिया गया है, जिस पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। चार्जिंग मशीनें दूसरी कंपनी की ओर से लगाई जा रही हैं - सतीश मीणा, एक्सईएन, रूडसिको
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