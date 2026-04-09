मत्स्य यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, फर्जी डिग्री को लेकर कही बड़ी बात 

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने भाषण में फर्जी डिग्री के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि फर्जी डिग्री का खेल लंबे समय से चल रहा है और अब तो अपराधी जेल भी जा रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बन जाए, तो उसके पास आने वाले मरीजों का क्या होगा? राज्यपाल ने कहा कि ऐसा डॉक्टर खुद के परिवार के बीमार होने पर उन्हें दूसरे डॉक्टर के पास भेजेगा क्योंकि उसे अपनी योग्यता पता है। यह समाज के साथ धोखा है।