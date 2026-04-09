Alwar: ठेकेदार की मनमानी; बिना सुरक्षा के गिराने चले थे पानी की टंकी, मची अफरा-तफरी 

यह मामला प्रशासनिक मिलीभगत और ठेकेदारों की मनमानी का जीता-जागता उदाहरण है। सवाल यह उठता है कि क्या विभाग सिर्फ टेंडर जारी करने तक ही सीमित है? आबादी के बीच ऐसी संवेदनशील संरचनाओं को गिराने के लिए विशेषज्ञ टीम क्यों नहीं बुलाई गई? फिलहाल पुलिस और विभाग ने काम रोक दिया है, लेकिन ग्रामीणों में अब भी दहशत का माहौल है। अब देखना यह होगा कि क्या इस लापरवाही पर करवाई होगी या फिर कागजी कार्रवाई कर मामले को दबा दिया जाएगा।