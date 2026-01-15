Alwar: डीएसपी कार्यालय के पास नशे में मिला कांस्टेबल, एसपी ने किया निलंबित

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कठूमर थानाधिकारी सुनील टॉक से तत्काल रिपोर्ट तलब की। प्रारंभिक जांच में कांस्टेबल के ड्यूटी समय में नशे में होने की आशंका जताई गई। जांच रिपोर्ट में कांस्टेबल शिवचरण के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से कांस्टेबल को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।