Alwar: डीएसपी कार्यालय के पास नशे में मिला कांस्टेबल, एसपी ने किया निलंबित

अलवर जिले में कठूमर थाना क्षेत्र की टीकरी पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल शिवचरण डीएसपी कार्यालय के पास शराब के नशे में धुत हालत में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने जब कांस्टेबल को सड़क पर बेसुध अवस्था में देखा तो इसका वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कठूमर थानाधिकारी सुनील टॉक से तत्काल रिपोर्ट तलब की। प्रारंभिक जांच में कांस्टेबल के ड्यूटी समय में नशे में होने की आशंका जताई गई। जांच रिपोर्ट में कांस्टेबल शिवचरण के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से कांस्टेबल को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।
निलंबन के साथ ही उन्हें मुख्यालय अलवर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में सख्त संदेश गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग