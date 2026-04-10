Alwar: गोवंश के अवशेष मिलने पर प्रदर्शन, पुलिस अलर्ट… डॉग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची 

घटनाक्रम के अनुसार 9 अप्रैल की रात करीब 8.30 बजे एक स्थानीय दुकानदार ने पुलिया के पास गोवंश का कटा हुआ सिर पड़ा देखा, जिसे कुत्ते इधर-उधर खींच रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे गोवंश के पैर भी अलग-अलग स्थानों पर पड़े मिले। इसी दौरान एक महिला, जो प्रतिदिन की तरह गाय को रोटी देने आई थी, उसने भी इन अवशेषों को देखा और शोर मचाया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।