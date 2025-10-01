अलवर जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवा रेजिडेंट डॉक्टर्स व इंटर्न के भरोसे 

सामान्य अस्पताल की इमरजेंसी में चिकित्सा सेवाएं रेजिडेंट डॉक्टर्स व इंटर्न के भरोसे हैं। हालांकि इमरजेंसी में एक सीनियर चिकित्सक की ड्यूटी रहती है, लेकिन सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान कभी-कभार ही नजर आते हैं। मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध अस्पताल की इमरजेंसी में मुख्य रूप से मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ईएनटी और हड्डी रोग विशेषज्ञ की सेवाएं जरूरी हैं।



वहीं, राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध सामान्य अस्पताल में जनरल मेडिसिन के 8, जनरल सर्जरी के 11, एनेस्थीसिया के 10, ईएनटी के 7 और 5 हड्डी रोग विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं। मगर मरीजों को इनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट केवल रेफरल यूनिट की तरह कार्य कर रही है। ऐसे में परिजन गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पतालों में ले जा रहे हैं। इससे उन पर आर्थिक भार भी बढ़ रहा है।