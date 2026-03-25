अलवर: दूसरे की अस्थियां ले गए परिजन और हरिद्वार में कर दीं विसर्जित

जानकारी के अनुसार, फूटी खेल निवासी राजू और सुनील की मां लल्ली देवी का निधन 23 मार्च को हुआ था, जिनका अंतिम संस्कार उसी दिन दोपहर में श्मशान घाट के शेल्टर (दाह स्थल) नंबर 2 पर किया गया था। हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक, जब बुधवार सुबह करीब सात बजे परिजन अपनी मां की अस्थियां संचय करने के लिए श्मशान पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। चिता वाले स्थान पर अस्थियां गायब थीं और केवल राख बिखरी हुई मिली। इस स्थिति को देखकर परिजनों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।