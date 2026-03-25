अलवर: कॉलेज छात्रा का नहाते समय बनाया वीडियो… फिर रेप, अब 20 साल की सजा   

पीडि़ता के पिता जयपुर में काम करते हैं। वह अपने मामा के घर रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। 20 फरवरी को छुट्टियां मनाने वह अपने घर आई हुई थी। उनके पड़ोसी का मकान ऊंचाई पर बना हुआ है। जहां से उनके घर का बाथरूम दिखाई देता है। आरोपी पड़ोसी युवक ने पीडि़ता का नहाते हुए का वीडियो बना लिया। 24 फरवरी 2025 को पीडि़ता के पिता जयपुर और मां अपने पीहर गई हुई थी। इस दौरान पीडि़ता अपनी बहन के साथ घर पर सो रही थी, तभी आरोपी उसके घर आया और उसके साथ बलात्कार किया।